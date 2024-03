Il Milan affronterà la Roma nei quarti di finale di Europa League. Il calendario delle due squadre a confronto.

L’urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto: sarà derby italiano ai quarti di Europa League. Milan e Roma si contenderanno un posto in semifinale, contro la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham. Abbiamo messo a confronto i calendari delle due squadre per valutare come arriveranno alla doppia sfida le due compagini.

calcio pallone Serie A

Calendari a confronto

Come detto, il prossimo 11 e 18 aprile andranno in scena le due partite valevoli per quarti di finale di Europa League. La gara di andata sarà giocata a San Siro, il Milan nella gara di campionato antecedente all’impegno europeo sarà impegnato contro il Lecce, tra le mura amiche. I giallorossi invece giocheranno il derby contro la Lazio, una partita che potrebbe cambiare gli umori degli uomini di De Rossi, a prescindere dall’esito dell’incontro. Situazione quasi ribaltata al ritorno, la Roma infatti sarà ospite dell’Udinese e il Milan del Sassuolo. I rossoneri però, dopo la sfida europea contro i giallorossi, dovranno affrontare un derby con l’Inter delicatissimo che, numeri alla mano, potrebbe regalare lo scudetto ai cugini nerazzurri.

Particolarità

Milan e Roma non si erano mai affrontate prima d’ora in Europa, particolarità che quest’anno ha visto sfatarsi come tabù. I calendari di avvicinamento alla doppia sfida europea sono carichi di emozioni, se la Roma da una parte dovrà vedersela nella stracittadina contro la Lazio, sempre particolarmente sentita, dall’altra il Milan dovrà arginare l’Inter per scongiurare un’ipotetico tricolore che i cugini potrebbero sventolare proprio nel derby con i rossoneri.

