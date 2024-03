Zlatan Ibrahimovic riceverà questa sera il Tapiro d’oro da Striscia la notizia. Lo svedese ha commentato il caso indagini che pende sul Milan.

Dopo le perquisizioni avvenute in casa Milan, è tempo anche di Tapiro. Come riporta sportmediaseti.it, Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro più famoso d’Italia all’ex campione svedese a seguito dell’inchiesta che vede coinvolto il Milan e in particolare il passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Lo svedese non si è nascosto ed ha commentato in modo inequivocabile la situazione fugando ogni dubbio, non prima di una simpatica battuta nel suo stile.

Zlatan Ibrahimovic

Il Milan è di RedBird

Zlatan Ibrahimovic, itercettato da Valerio Staffelli, ha ricevuto il Tapiro d’oro. Il servizio andrà in onda questa sera durante l’edizione di Striscia la notizia. Lo svedese, incalzato dall’inviato di canale 5, ha commentato il caso indagini che riguarda il Milan. Le sue parole: “C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird“.

Ibra padrone del Milan

La simpatia di Zlatan Ibrahimovic è pari al talento dello svedese su un campo di calcio. La sua ironia tagliente, alle volte dissacrante, ha contribuito senza dubbio a renderlo l’attuale “personaggio” che, in tutto il mondo, è amato e stimato. Come prima risposta in merito all’indagine riguardante il Milan, lo svedese ha risposto così: “Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto“. Ovviamente era solo una battuta ma è possibile leggere tra le righe e intuire che se Ibrahimovic professa una tale calma, c’è da star sicuri che la situazione sia meno gravosa di quanto descritto da alcuni in queste ultime ore.

L’articolo Ibra a Striscia: “Non hanno trovato nulla. Il Milan è di RedBird!” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG