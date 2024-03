L’avvocato specializzato in diritto sportivo Paco D’Onofrio ha illustrato a quali sanzioni può andare incontro il club rossonero.

Paco D’Onofrio ha parlato a Libero dell’inchiesta che riguarda l’ultimo passaggio di proprietà del Milan. “L’indagine è di carattere penale, con la magistratura che deve accertare se vi siano state violazioni fiscali e societarie. In tal caso, di norma questi accertamenti possono avere conseguenze anche sportive, con trasmissione alla Procura federale degli atti“.

I dettagli

“Bisogna capire se le mancate comunicazioni agli organi di vigilanza della Figc, o in generale se i mancati adempimenti nei confronti dello Stato, abbiano riflesso federale. La Procura federale, se non l’ha già aperto, aprirà un fascicolo in merito e nasceranno due indagini parallele, penale e sportiva“.

Milan

I rischi del Milan

“Nel Codice di Giustizia Sportiva, l’art.32 comma 5 punisce tale ipotesi anche con penalizzazioni, poi l’art.31 prevede che se c’è una irregolarità contabile di tipo ‘generico’, anche grave come l’omissione o falsificazione di documentazione, la pena è piuttosto mite: prevede una squalifica per i dirigenti colpevoli e una ammenda a carico delle società. Ma c’è un ma… Nel caso delle irregolarità contabili che hanno garantito obiettivi sportivi, come l’iscrizione al campionato, o l’acquisto di calciatori, o la partecipazione a competizioni europee, le sanzioni possono arrivare ad una penalizzazione, all’esclusione dalle coppe o persino alla retrocessione“.

Le tempistiche

“Dal momento dell’apertura del fascicolo, la Procura federale ha fino a 60 gg (eccezionalmente 120 gg) per eventuali deferimenti. E di lì a poco, qualora ci fossero responsabilità con- testate, partirebbe il proces- so sportivo da chiudere nei successivi 90 giorni. Basta fare due conti per capire che siamo a cavallo tra la fine di questa e l’inizio della prossima stagione”.

L’articolo D’Onofrio: “In caso di irregolarità contabile la pena è mite ma in un caso si rischia anche la retrocessione” proviene da Notizie Milan.

