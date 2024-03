L’ex attaccante Graziano Mannari ha lodato Stefano Pioli e Rafa Leao.

Graziano Mannari ha detto la sua a MilanNews sulla stagione attuale del Milan. “Considero il Milan tra le favorite per vincere l’Europa League, se è quella assoluta non saprei dirlo con precisione. Considerate che è l’ultimo anno di Klopp al Liverpool e che i suoi giocatori vorranno regalargli l’ultimo trofeo”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Secondo me, meglio di Leao, è davvero difficile trovarne in giro. È vero, è discontinuo e potrebbe sempre fare meglio, ma pensate a quanto è cresciuto negli ultimi due anni. Tecnicamente e in termini di rapidità di passo è ineccepibile”.

Stefano Pioli

La stagione dei rossoneri

“Peccato per ottobre e novembre, perché l’organico del Milan è veramente valido, non c’è un reparto eccessivamente più carente di un altro. Io penso che, in caso i rossoneri arrivassero secondi, sarebbe un grande traguardo. In più, in Europa, è tutto quanto un percorso da scoprire. Io sono ottimista, anche in vista della prossima stagione. Il Milan è una delle squadre più giovani dei massimi campionati”.

Sul prossimo allenatore

“Ho letto le recenti dichiarazioni di Cardinale, ma non saprei dire con esattezza se fossero rivolte più alla direzione sportiva rispetto che all’allenatore. Ad ogni modo, mi aspetto un grande tecnico. Al Milan vogliono fare le cose in grande. Magari accadrà come nel 2020: tutti pensavano che Pioli sarebbe stato mandato via, poi è rimasto. Io me lo auguro: perché cambiare, se la squadra cresce e funziona a livello tecnico e tattico?”.

