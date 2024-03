Daniele Massaro ha commentato il sorteggio di Europa League del Milan che vedrà i rossoneri opposti alla Roma.

L’urna di Nyon regala al Milan un altro “derby” italiano dopo i due giocati nella scorsa edizione della Champions League. L’avversario questa volta sarà la Roma di Daniele De Rossi. Massaro, presente a Nyon in rappresentanza del Milan, ha commentato il sorteggio argomentando anche più in generale del momento dei rossoneri e degli obiettivi della squadra.

Europa Legue

Obiettivo Europa League

Dopo l’eliminazione dolorosa dalla Champions League, il Milan ha subito fissato nell’Europa League il proprio obiettivo. La volontà di conquistare un trofeo mai vinto prima nella storia e la possibilità di essere protagonisti in Europa, ha prevalso sul fatto che sia la sorella minore della più rinomata e blasonata coppa dalle grandi orecchie. Daniele Massaro, a seguito del sorteggio, ha ribadito gli obiettivi del Club sono chiari e ha sottolineato che la squadra “dovrà prepararsi bene perché l’Europa League è il nostro obiettivo primario”.

L’avversario

L’urna ha decretato la Roma come avversario del Milan ai quarti di Europa League, Massaro ha sottolineato di “conoscere bene il proprio avversario. C’erano tra squadre italiane, c’era questo pericolo. Sarà un’altra partita perché non siamo in campionato, ma in una coppa europea”. Parole di stima anche per De Rossi che “sta facendo vedere grande personalità e ha la fiducia dei giocatori”.

La fase difensiva rossonera

Il tema relativo alla fase difensiva del Milan è sempre molto caldo, soprattutto quanti gol sono stati concessi per errori assolutamente evitabili. Massaro sul tema ha ammesso che il Milan “abbia avuto diversi infortuni e che alcuni gol siano stati presi per qualche distrazione”. Ha poi aggiunto che “Pioli sta lavorando bene, abbiamo recuperato gli infortunati, che non commetteranno più certi errori”. Infine l’ex giocatore del Milan sottolinea che “se ci fosse stato Baresi avrebbe risposto meglio di me”.

