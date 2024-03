Il giornalista del Corriere della Sera Mario Gerevini prova ad illustrare cosa c’è dietro l’indagine che riguarda il club rossonero.

Radio Rossonera ha intervistato Mario Gerevini che molto prima dello scoppio dell’inchiesta recente aveva pubblicato un articolo riguardo alcune cose poco chiare sull’ultimo passaggio di proprietà del Milan; ecco le sue parole. “C’è un’inchiesta della magistratura che vuole approfondire alcune ipotesi di reato. Gli azionisti sono tranquilli, hanno diffuso un comunicato scrivendo che la compravendita è stata regolare. Mi sembra la logica in questi momenti in cui la Procura approfondisce le sue deduzioni e gli azionisti respingono le ipotesi coltivate dalla Procura”.

La precisazione

“Chiaramente io avevo rilevato delle anomalie e dei dubbi sulla compravendita dal punto di vista finanziario. Diciamo che alcuni dubbi sulla compravendita, assetti e governance del Milan… Non significa che non ci sia stata una vendita da Elliott a Redbird. Ma che non è stata spiegata o comunque che non risulta così esplicita dalle documentazioni che abbiamo avuto. La procura starà andando in maniera molto più approfondita seguendo altri suoi canali sulle documentazioni che ha raccolto”.

Gerry Cardinale

Sul possibile ingresso di un partner arabo

“Se ne parlava da tempo. Io penso sia assolutamente normale che ci siano delle relazioni con potenziali investitori. Tantopiù che c’è una parte della proprietà del Milan che è sostenuta da un prestito. È evidente che Cardinale possa avere interesse a fare entrare qualcuno con una quota di minoranza, lui dice. Fino a un certo punto si è pensato che non ci fosse nessuna trattativa, poi si è cominciato a parlare di una trattativa non per il controllo del Milan, ma di possibili contatti per una quota di minoranza e questo è probabile. Nel mondo degli affari c’è un continuo contatto. Di offerte ne arrivano in continuazione, specie per una società come il Milan che è stata risanata da Elliott con bilancio in attivo e ha grande appeal per la sua storia”.

