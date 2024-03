Il Foglio ha approfondito il tema indagini riguardanti il Milan affermando quanto sia improbabile affermare che il Club sia di proprietà di Elliot.

Il tema indagini continua a scuotere il mondo Milan, agitandolo e scuotendolo nel profondo. La settimana che volge al termine è stata caratterizzata dalle perquisizioni in casa Milan che hanno poi scaturito le indagini a carico di Furlani e Gazidis. Il Foglio, sulle proprie colonne, ha sviscerato i grandi temi della vicenda che vede coinvolto il Milan, sostenendo che, almeno per il momento, ravvedere irregolarità nel trasferimento del Club da Elliot a RedBird è alquanto improbabile.

Gerry Cardinale

Autorità pubblica di vigilanza

Maurizio Crippa, firma de Il Foglio, ha redatto un articolo in cui sviluppa il tema indagini che sta, nelle ultime ore, monopolizzando il mondo Milan. Il giornalista alimenta le proprie perplessità su questa vicenda che avrebbe come “bersaglio grosso dimostrare che il Milan non è di proprietà di RedBird ma ancora del fondo Elliott“. Il Foglio prosegue chiarendo questa indagine a carico del Milan “rischia di essere un pallone sgonfio dal calcio di inizio“. Maurizio Crippa sostiene infatti che sulla vicenda ci siano ragionevoli dubbi, spiegati e approfonditi in modo puntuale e dettagliato dall’avvocato Felice Raimondo. Uno dei punti interrogativi di maggior rilievo è quello relativo all’autorità pubblica di vigilanza ma, a smontare immediatamente il caso, occorre valutare che “la Figc, con sentenza del Consiglio di stato, non è un organismo di diritto pubblico”.

Vendor loan

Altro punto molto dibattuto è quello relativo al vendor loan che, tradotto dall’inglese, significa letteralmente prestito al compratore. Sul tema il Foglio riporta che quest’ultimo “è pratica normale, ed è normale che chi presta possa ottenere una rappresentanza nel cda. O vengono provati passaggi di denaro o altro che dimostrino una differente catena di comando, ma al momento nessuna irregolarità è dimostrata, o l’accusa non regge“.

L’articolo Il Foglio, Indagine Elliot-RedBird: “E’ un pallone sgonfio, ecco perchè” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG