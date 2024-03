Il campionato dei rossoneri è piuttosto positivo ma viene forse sottovalutato a causa della marcia straordinaria dei cugini.

Il Milan ha vinto anche a Verona e ha allungato sulla Juventus terza in classifica: raramente in campionato nella sua storia il Milan ha fatto meglio di ora ma i tifosi continuano ad avercela con l’allenatore Stefano Pioli.

Il commento

L’opinionista Paolo Condò su La Repubblica ha parlato in questi termini del momento attuale del Milan sottolineando la grande importanza del recupero di Bennacer: “Proprio a Verona, la sua città-incubo, il Milan ha dato corpo all’allungo verso il secondo posto con una prestazione bella ed efficace, fedele alle direttrici di gioco consolidate come l’asse Theo-Leao, arricchita dalla vena realizzativa di Pulisic e strutturata attorno alla regia di Bennacer”.

esultanza gol Ismael Bennacer

Il regista

L’algerino è stato indisponibile per quasi 6 mesi a causa di un brutto infortunio al ginocchio patito nel derby di andata delle semifinali di Champions League della scorsa stagione. “Da quando l’algerino è rientrato stabilmente il Milan ha ritrovato un ordine mentale e pratico. Le frequenti esibizioni dei solisti, vedi il gol di Theo, squilibrano gli avversari ma non il suo abito tattico”.

Sull’operato del tecnico

“Il suo lungo mandato rossonero presenta un bilancio inequivocabilmente positivo, e se non tutta la sua gente è disposta a riconoscerglielo la “colpa” è dell’Inter, che da due anni l’aspetta al varco in una serie di derby senza storia. Proprio per questo Milan-Inter del 21 aprile sarà una grande occasione anche per Pioli. Persino più grande del secondo posto, per rientrare nelle grazie del tifo“.

L’articolo Condò: “Il Milan ha ritrovato un ordine mentale e pratico, Pioli può rientrare nelle grazie del tifo” proviene da Notizie Milan.

