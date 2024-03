Il giornalista Sandro Sabatini sostiene che l’americano e l’italo-egiziano della Roma non siano poi così diversi.

Sandro Sabatini in un video caricato sul suo canale YouTube riprende il paragone fatto da lui stesso qualche giorno fa tra Christian Pulisic e Stephan El Shaarawy. “Quando io ho detto che tra Pulisic ed El Shaarawy non c’è differenza ma è ovvio che nel rendimento in campionato quest’anno è superiore Pulisic, ma come caratteristiche e come forza complessiva del giocatore sapete che carriera ha El Shaarawy o no? Quest’anno non c’è tanta differenza, in generale sono due giocatori simili”.

Stephan El Shaarawy

Le motivazioni

“El Shaarawy è stato un grande giocatore ed è ancora un giocatore molto forte. È inutile che fate tanto gli spiritosi. Mettetevi in testa che su Pulisic ho detto che a livello di gol sta avendo lo stesso rendimento di Thuram, il giudizio non può che essere positivo. Come un paragone positivo è quello con El Shaarawy, poi se voi non capite nulla di calcio, di caratteristiche di giocatori, non è colpa mia. Le caratteristiche di El Shaarawy e di Pulisic sono, se non le stesse, molto simili. E poi El Shaarawy è stato, e lo è ancora perché per me può andare all’Europeo, un ottimo giocatore. Guardatelo nei suoi anni migliori, quando aveva l’età di Pulisic faceva i gol di Pulisic eh. Ok? Però se vi garba perché è virale allora fate come vi pare. Ok?”.

