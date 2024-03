Maignan, dopo essere uscito anzitempo dalla sfida contro lo Slavia, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una semplice contusione.

Durante la partita di ieri a Praga, contro la lo Slavia, dopo pochi minuti dal fischio iniziale Maignan rimane a terra in seguito a un contatto molto duro al ginocchio. La mimica facciale del numero uno rossonero non ha, fin da subito, tranquillizzato nessuno. Prontamente Pioli ha fatto scaldare Sportiello. Maignan ha cercato di stare in campo, facendosi medicare anche per mezzo di una fasciatura ma, una decina dopo il contatto con il giocatore avversario ha chiesto il cambio. Oggi il portiere del Milan si è sottoposto a degli esami per valutare l’esito dell’infortunio rimediato ieri che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Mike Maignan

Pericolo scampato

Se la qualificazione del Milan non è mai stata in dubbio, i tifosi rossoneri hanno tremato nel vedere a terra dolorante il loro numero uno.. Maignan nella passata stagione fu costretto a star distante dai campi per diversi mesi per via di un problema al polpaccio, motivo di allerta quando ieri sembrava potesse ripetersi un film già visto. Fortunatamente l’esito degli esami – valutazioni clinico strumentali – a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo, in merito ad un eventuale interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio. Per Maignan quindi si è trattata solo di una contusione al ginocchio destro.

Maignan in dubbio per domenica

Non è possibile stabilire oggi se Maignan riuscirà ad essere della partita. L’esito degli esami fa supporre che si tratti di una contusione di 1° grado, quindi semplice, per cui è possibile recuperare in pochi giorni. Valutando la prossimità della trasferta di Verona, è probabile che Maignan per precauzione possa riposare domenica.

