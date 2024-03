Il club rossonero ancora non ha deciso chi sarà l’allenatore nella prossima stagione: l’attuale tecnico vuole giocarsi tutte le sue carte.

Il Milan è stato sorteggiato contro la Roma ai quarti di finale di Europa League: l’ultimo sorteggio ha stabilito anche il tabellone delle semifinali, in caso di passaggio del turno i rossoneri troveranno Bayer Leverkusen o West Ham sulla loro strada. Il Milan s0gna di vincere un trofeo che non ha mai conquistato nella sua storia e Pioli sogna di guadagnarsi la riconferma anche per la prossima stagione.

La situazione

La Gazzetta dello Sport tira fuori il proverbio tutte le strade portano a Roma: effettivamente per l’allenatore l’Europa League è decisiva. In mezzo a tutti i cambiamenti in atto nel Milan, dalla ricerca di investitori, passando per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e l’ultima inchiesta sulla proprietà, Pioli ha dimostrato che le critiche a volte sono state eccessive. Nonostante gli alti e bassi il Milan è reduce da 5 vittorie consecutive: l’avvio di 2024 è stato quasi perfetto ma i giudizi sono probabilmente fuorviati dal fatto che la squadra non lotta per lo Scudetto.

Europa Legue

Scenari futuri

Un’eventuale eliminazione dalla competizione ai quarti contro i giallorossi darebbe un tono molto negativo alla stagione e farebbe approcciare con il morale a terra il derby contro l’Inter e la trasferta contro la Juventus decisiva per il secondo posto. Al contrario superare il turno confermerebbe la forte vocazione europea della squadra. Senza il raggiungimento della finale, sostiene la rosea, sarà molto difficile vedere Pioli alla guida del Milan anche per la stagione 2024-25. Insomma, in quei dieci giorni di aprile si deciderà il futuro di Pioli al Milan.

