I giovani rossoneri confermano di trovarsi a loro agio nella competizione europea più che in campionato.

La Primavera del Milan allenata da Ignazio Abate ha raggiunto in settimana la seconda semifinale consecutiva di UEFA Youth League battendo il Real Madrid ai rigori nei quarti di finale.

Progetto che funziona

I risultati non contano come nelle Prime Squadre, questo va sottolineato, ma sicuramente aiutano nella crescita dei ragazzi: l’ultimo traguardo raggiunto, secondo Calciomercato.com, dimostra che il lavoro svolto da tutto il settore giovanile sta dando i suoi frutti dopo alcuni anni difficili.

Francesco Camarda

I protagonisti

Francesco Camarda è forse il più noto di tutti anche se per la verità contro il Real Madrid la sua prova è stata piuttosto deludente: sono prospetti più che interessanti anche il portiere Noah Raveyre, il centrocampista e capitano Kevin Zeroli, gli esterni Filippo Scotti e Diego Sia oltre ai difensori Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi – entrambi già visti in Prima Squadra. Va detto che il Milan Primavera non sta ottenendo gli stessi risultati in campionato dove è addirittura settimo in classifica con ben 13 punti in meno dell’Inter e non vince da 5 partite. L’anno scorso il Milan perse in semifinale di Youth League ma quest’anno giocherà con ancora più consapevolezza visto che giocheranno alcuni tra quelli che un anno fa persero contro l’Hajduk Spalato. La certezza è che il Milan sta sviluppando talenti sempre più internazionali: alcuni potrebbero non farcela al Milan ma stanno costruendo comunque un futuro importante nel mondo del calcio.

