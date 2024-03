L’allenatore rossonero viene considerato a fine corsa da gran parte della stampa sportiva italiana ma in realtà la dirigenza non ha ancora deciso cosa fare.

Stefano Pioli e il Milan provano a districarsi in una difficile ultima parte di stagione, tra campionato, Europa League e vicende extra-campo dopo l’ispezione della Guardia di finanza a Casa Milan.

Giudizio sospeso

La vittoria dell’Europa League ed il secondo posto nella classifica di Serie A sono due obiettivi importanti che potrebbero portare tutti a rivalutare un’annata fin qui tutt’altro che esaltante; pesano infatti le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia oltre al distacco enorme rispetto all’Inter capolista in Serie A.

Ibrahimovic e Pioli

La cena

La sera di martedì 12 marzo il tecnico è andato a cena con il senior advisor di RedBird Capital Zlatan Ibrahimovic e l’amministratore delegato Giorgio Furlani: lo ha confermato lui stesso ha in un’intervista rilasciata a Sky Sport e ne ha riparlato anche ieri dopo l’1-3 in casa dello Slavia Praga. Tra allenatore ed ex attaccante c’è sintonia vera sin dalla stagione 2019-20. Calciomercato.com spiega che Zlatan ha ribadito che la fiducia da parte della proprietà nei confronti del tecnico è rimasta intatta anche se ci sono diversi punti che dovranno essere analizzati a fine stagione.

Pro e contro una riconferma

I principali fattori che giocano contro la conferma di Pioli sono il numero di infortuni patiti in un momento cruciale della stagione, la gestione dei derby contro l’Inter (cinque persi di fila) e l’eliminazione anticipata dalla Champions League. Pioli vuole restare al Milan ma sa benissimo che il tutto dipende solo dai risultati: in teoria potrebbe bastare anche solo il secondo posto in classifica ma l’unico fattore sicuramente decisivo sarebbe la vittoria dell’Europa League.

