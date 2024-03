Il procuratore del difensore inglese ha lasciato aperte molte porte sul futuro del suo assistito: i rossoneri possono stare tranquilli?

Praga non è una città qualsiasi per Fikayo Tomori: nella capitale della Repubblica Ceca ha sede l’agenzia Sport Invest che gestisce la sua procura.

Parole criptiche

Fanno discutere le dichiarazioni di Viktor Kolar, il direttore dell’agenzia succitata: “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, soprattutto in un momento di difficoltà per la società. Tuttavia, Fikayo ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se sta bene lo cercheranno, è normale“.

Fikayo Tomori

La situazione

Kolar ha quindi lasciato intendere che riceve molte chiamate da diversi club che chiedono informazioni e questo di per sé è sufficiente per far preoccupare i tifosi rossoneri. Tuttavia il Milan si sente forte per l’attuale contratto dell’ex Chelsea che scade solo nel 2027: questo fa sì che la sua valutazione sia alta, le stime si attestano intorno ai 40-50 milioni di euro. Kolar ha parlato anche di Tomori in veste di studente universitario: il difensore sta già pensando a cosa fare una volta che la sua carriera dal calciatore sarà terminata. In tutto ciò Tomori l’altro ieri ha parlato in conferenza stampa al fianco di Stefano Pioli in un buon italiano, segno di quanto si sia ambientato; l’inglese ha giocato titolare ma è stato sostituito all’intervallo dopo aver anche collezionato un cartellino giallo.

