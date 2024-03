L’ex difensore Andrea Ranocchia si schiera al fianco dell’allenatore rossonero mentre gran parte dei tifosi vorrebbe un cambio in panchina.

Andrea Ranocchia a Pressing ha parlato anche di Milan e di Stefano Pioli: “Nel calcio moderno l’allenatore conta per l’80%, i giocatori per il 20%. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere avuto tanti allenatori all’Inter perché ne sono passati diversi negli anni in cui ho giocato a Milano. Ne ho visti tanti bravi, pochi bravissimi e altri che non ti davano niente pur avendo in mano squadre di talento. Per costruire una squadra vincente come Inter, Juve, Milan o Napoli ci vuole tempo, il tecnico è fondamentale in questo senso”.

Stefano Pioli

Sul tecnico rossonero

“È un allenatore che a me piace tantissimo. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e quello che Allegri sta facendo per la Juve lui lo sta facendo al Milan. Quando decidi che un allenatore non fa più al tuo caso, devi avere un sostituto. In questo momento non ci sono allenatori bravi come lui in giro. Lui prepara bene la squadra, parla chiaramente ai giocatori e non è da poco, ed è un allenatore che a me piaceva come lavorava e preparava le partite”. Ranocchia è stato allenato all’Inter da Pioli nella stagione 2016/17.

L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League

“Ciò che non ha funzionato è stata l’andata, una partita stradominata ma chiusa solo 1-0. Al ritorno la sfida è stata aperta, ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra”.

L’articolo Ranocchia: “A me Pioli piace tantissimo, non ci sono allenatori bravi come lui” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG