Il giornalista Peppe Di Stefano celebra la grande stagione dell’americano e si interroga sulla flessione accusata ad inizio stagione dal francese.

Col goal realizzato a Verona Christian Pulisic ha superato il suo record di reti segnate in una stagione; ne ha parlato a Sky Sport Peppe Di Stefano. “Pulisic ha superato sé stesso, ha superato il miglior Pulisic arrivando a quota 12 in stagione. Il suo record risaliva alla stagione 19-20 dove aveva realizzato 11 gol con la maglia del Chelsea. Era un esterno d’attacco che di gol ne segnava pochi, nell’ultimo anno a Londra solo uno. Probabilmente ha trovato un allenatore che ha in lui un enorme fiducia, l’ha spostato da sinistra a destra e un campionato più adatto alle sue caratteristiche”.

Theo Hernandez

La stagione a due facce del francese

Il giornalista si è soffermato anche sul rendimento di Theo Hernandez che per diversi mesi ad inizio stagione era stato piuttosto deludente: “Per quanto riguarda Theo Hernandez invece, nella prima parte di stagione aveva sofferto un po’ troppo l’addio dei suoi amici Brahim Diaz e Castillejo, o forse del suo mentore Paolo Maldini, e non sembrava il Theo di adesso. Sembrava un desaparecido, soltanto due gol e due assist per lui in 24 partite. A gennaio il cambio, la svolta. Non solo gol ma soprattutto 8 assist, è diventato dominante e uno dei giocatori al momento più forti del Milan, che sposta gli equilibri”.

L’articolo Di Stefano: “Pulisic ha superato sé stesso, Theo poteva aver subìto gli addii di Brahim, Castillejo e Maldini” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG