Il giornalista Franco Ordine ha elogiato l’impatto avuto col club rossonero di Okafor e Pulisic.

Franco Ordine sul Corriere dello Sport ha dato i suoi giudizi sul rendimento di diversi nuovi acquisti del Milan. “Cominciamo da capitan America, Pulisic, pupillo di Gerry Cardinale. E non solo perché americano di anagrafe e passaporto al pari di Musah e diventato in quel mercato il veicolo commerciale più interessante per il club. Pulisic ha totalizzato ieri 12 gol così distribuiti. 9 in campionato, 1 in Champions League e 2 in Europa League scollinando il suo record personale che è un dato non trascurabile. E mostrandosi capace di adattarsi a un diverso ruolo al quale mal volentieri si è assoggettato (partire a destra invece che a sinistra)”.

Noah Okafor

Sullo svizzero

“Poi possiamo prendere Okafor, spedito a sorpresa da Pioli a fare il centravanti al posto di Giroud (rimasto a riposo). E dello stesso Jovic che a dire il vero convince molto più quando entra in corsa dalla panchina che scaldando i muscoli al “pronti via”. Suo il siluro deviato sulla traversa da Montipò, suo il blitz per sottrarre palla a Dawidowicz. E consentire a Pulisic di timbrare il cartellino del 2-0 a inizio ripresa”.

Il nigeriano

“Passiamo adesso a Chukwueze, fino a ieri oggetto misterioso, costato troppo per la vulgata (20 milioni più 8 milioni di bonus, non una tombola). Rimasto a spasso per troppo tempo causa qualche accidente muscolare e poi la convocazione in coppa d’Africa a gennaio. Ne ha firmate due di imprese balistiche di discreto valore. Una in Champions in quel di Newcastle all’ultimo giro di orologio del girone di Champions League. E ieri a Verona con quella stoccata prepotente di chi sa osare, sette minuti appena dopo l’ingresso in campo. Appena il tempo di prendere la mira e fulminare il Verona rimasto a guardare, incantato”.

