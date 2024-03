Si avvina il tempo delle decisioni importanti per l’ex attaccante svedese: lui di certo non ha paura di tutte queste responsabilità

Il Milan sta vivendo un buon periodo di forma sotto la guida di Stefano Pioli ma il suo futuro al club resta uno dei maggiori argomenti di discussione.

Ottimo momento

A parte la sconfitta per 4-2 a Monza a febbraio la squadra rossonera sta volando: è stata sorpassata la Juventus un tempo molto lontana e si continua a passare turni in Europa League. Fino a poche settimane fa un cambio di allenatore sembrava praticamente certo ma i recenti risultati stanno riaprendo le discussioni; ricordiamo che Pioli è comunque sotto contratto fino al 30 giugno 2025, quindi anche per la prossima stagione.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

Le responsabilità

La Repubblica sostiene come dovrebbe essere Zlatan Ibrahimovic (oltre chiaramente ai risultati di questa fine di stagione) a decidere le sorti del tecnico di Parma; questo testimonia ancora una volta l’importanza del ruolo dello svedese. Il Senior Advisor potrebbe avere significativa voce in capitolo anche sul futuro di Theo Hernández, Mike Maignan e Rafael Leão nel caso arrivino offerte monstre. Insomma Pioli dovrà convincere Ibrahimovic e tutta la dirigenza a trattenerlo: serve quindi un finale di stagione uguale se non migliore rispetto a quest’ultimo periodo. Con la vittoria dell’Europa League sarà più facile anche respingere le offerte per big. Infine, lo svedese dovrà dire la sua anche sul nuovo attaccante che dovrà essere acquistato in estate.

