L’ex capitano giallorosso Francesco Totti ha detto la sua sui progressi della Roma sotto la guida di Daniele De Rossi e sul doppio confronto con i rossoneri.

Francesco Totti a margine di un evento tenutosi a Roma non ha nascosto il suo stupore per il cambio di marcia dei giallorossi dovuto all’insediamento in panchina di Daniele De Rossi. “Non mi aspettavo che De Rossi facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità”.

Su Pellegrini

“Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto”.

Sui quarti di Europa League

“Più si va avanti in una competizione e più diventa complicato, prima o poi incontri tutte le squadre più forti. I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3/4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima e aperta, mi auguro che la Roma passi il turno. Il DNA europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro, ma non è più il Milan di una volta…”.

