Il telecronista Riccardo Trevisani è tornato sul misunderstanding che ha portato al giallo e quindi alla squalifica del francese.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sull’ammonizione rifilata a Theo Hernandez. “Siccome ne vediamo di schifezze sui campi di calcio (abbiamo parlato dei casi D’Aversa e Acerbi), se Theo Hernandez esulta, e l’abbiamo visto esultare così per la prima volta nel 2018, perché bisogna per forza rompergli le pa**e? Non rompiamo le pa**e a Theo Hernandez, facciamolo esultare. Anche perché di solito quando fa gol, sono gol che ti restano nella memoria: i 20 gol che ha fatto Theo Hernandez in Serie A ce li ricordiamo tutti. E’ un giocatore straordinario, lasciatelo stare prima che qualche emiro miliardario lo porti via dal nostro campionato. Lasciamo stare Theo Hernandez“.

Daniel Maldini

Sul figlio d’arte

Il giornalista poi ha fatto mea culpa per un giudizio precedente su Daniel Maldini: “Voglio chiedere scusa a Daniel Maldini. Perché il cognome Maldini ha portato tantissime persone, fra cui me, a giudicarlo inadeguato al ‘pronti e via’. Cesare era un fenomeno, Paolo il difensore più forte della storia, e quindi lui lo vedi che col Milan non riesce, al Milan forse non riesce perché ci sono le famose categorie, ma Daniel Maldini è un giocatore di Serie A. Io pensavo quando ha fatto le prime cose a Spezia fosse un giocatore perfetto per la Serie B, e mi ero già scusato, ma ora mi sto riscusando, perché prima mi sembrava essere un giocatore forte per la Serie B, ora mi sembra un giocatore che può fare la Serie A e la può fare con un grande talento, e mi piacerebbe come ho fatto io, con grande colpevole ritardo, facesse la stessa cosa chiunque lo giudichi. Non pensasse a nipote di Cesare figlio di Paolo, giudicasse il trequartista maglia 27 del Monza. Io vedo un giocatore di pallone capace. Non so dove porterà questa capacità, ma sono sicuro abbia più talento di quello pensavo“.

L’articolo Trevisani: “Theo Hernandez è straordinario, lasciamolo esultare, devo scusarmi con Daniel Maldini” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG