Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato che l’inchiesta sul Milan non influirà sulla questione stadio. Vincolo molto probabile.

Il tema relativo all’inchiesta che gravita sulla testa del Milan è giunto fino al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala. Quest’ultimo, alla domanda, ha tranquillizzato tutti rimarcando che non avrà rilevanza in merito alla questione stadio. Ha poi argomentato sul tema San Siro rimarcando i proprio punti di vista in merito alla scelta del Milan di puntare su San Donato dove ergere il nuovo impianto sportivo.

San Siro

L’inchiesta sul Milan

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Spazio Fontanelli, un campo multisport riqualificato da Fondazione Milan che verrà dedicato alla memoria di Davide Astori, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in merito al tema inchiesta sul Milan. Le parole del sindaco: “L’inchiesta sul Milan non penso influirà sulla questione stadio. Del fatto che RedBird abbia acquistato il Milan con un prestito fatto dal cedente è una cosa risaputa, non è certo questa la novità. Riguardo alla proprietà, credo possa cambiare relativamente perché i fondi da qualche parte devono per forza arrivare”.

San Siro offresi

Il sindaco ha poi argomentato in merito alla convenienza del Milan di voler ergere un proprio impianto sportivo visti i costi elevati. Sala si pone un dubbio e rilancia: “siete sicuri – facendo riferimento al Milan – di tirare fuori un miliardo per il nuovo stadio con i tassi di interesse che ci sono e che non tendono a scendere? Per questo offro San Siro, e lo offro anche perché è nel nostro interesse. È chiaro che non cediamo lo stadio alle squadre, noi dovremmo fare un bando a cui uno può presumere che le squadre possano partecipare. Però saremo molto attenti su questo”. Sullo sfondo resta sempre vivo e concreto l’ipotesi di vincolo sullo stadio: “L’atmosfera che percepisco è di non prendere decisioni e di rinviare ai 70 anni. Credo però che il vincolo non sia definitivo, ma molto probabile”.

L’articolo Inchiesta Milan, Sala: “Ecco come influirà sulla questione stadio” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG