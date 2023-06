L’ex calciatore Massimo Bonanni ha voluto dire la sua in merito a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo seguito dall’Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni è intervenuto su uno degli uomini del momento per il calciomercato in Italia, ovvero Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è voluto fortemente dall’Inter, ma sulle sue tracce ci sono anche altri club, come la Juventus.

LE PAROLE –: «Per me è pronto per giocarsi il posto in una squadra importante. Giusto che vada a confrontarsi con giocatori forti per giocare ancora di più. Spero faccia la scelta giusta. Per me è giusto per il gioco di Mourinho e per la Roma. Pensando alla carriera non so se fa bene a rifiutare la Premier ma io rimarrei in Italia. E’ un giovane pronto ed è quasi sicuro che arriva una chiamata da una delle nostre big».

