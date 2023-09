Bonansea: «Siamo la Juve e ci rialzeremo per rispetto di noi stesse, della maglia e di chi ci segue». Il messaggio dopo la sconfitta

La partita di Bonansea contro l’Eintracht Francoforte è durata solo un tempo per un infortunio al ginocchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Bonansea (@barbarabonansea)

L’attaccante della Juventus Women, via Instagram, ha pubblicato un lungo messaggio all’indomani della sconfitta ai rigori contro le tedesche che ha sancito l’eliminazione delle bianconere dalla Women’s Champions League.

IL MESSAGGIO – «QUANDO UNA COSA A CUI TIENI MOLTO VA MALE TENDI A SOFFRIRE, E ANCHE TANTO.

NELLA SOFFERENZA CERCHI DI TROVARE UN PERCHE’ , UNA RAGIONE PER CUI NON SEI

RIUSCITA AD AVERE SUCCESSO. PRINCIPALMENTE ESAMINI NEI PARTICOLARI LE COSE CHE NON SONO ANDATE E TI DAI ANCHE DELLE COLPE. PROPRIO IN QUEI MOMENTI RITROVI LA FORZA E IL CORAGGIO DI LAVORARE ANCORA PIÙ DURO PER CERCARE, NEL TUO PICCOLO, DI NON PROVARE QUELLA SOFFERENZA UN’ ALTRA VOLTA.

“SBAGLIANDO S’IMPARA”.

QUESTA FRASE L’HO SEMPRE ODIATA

PROPRIO PERCHÉ NON ESISTE COSA PIÚ VERA E DOLOROSA.

SIAMO UMANE E SIAMO LA JUVE , CI RIALZEREMO PER RISPETTO DI NOI STESSE, DEL LAVORO CHE FACCIAMO OGNI GIORNO DI CHI CI SEGUE CON AFFETTO E DELLA MAGLIA CHE AMIAMO VESTIRE.

CON FIDUCIA.

BB».

The post Bonansea: «Siamo la Juve e ci rialzeremo per rispetto di noi stesse, della maglia e di chi ci segue» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG