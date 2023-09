Danilo Juve, oltre al difensore il capitano fa anche il regista: il dato sul brasiliano dopo le prime tre partite di campionato

Danilo alla Juve fa il difensore, il capitano e non solo. Il brasiliano, autore del gol che ha sbloccato la partita contro l’Empoli, in Serie A è quinto per numero di palloni giocatori (252).

Non solo, perché Danilo è anche il regista della Juve. In tre partite, infatti, ha totalizzato 186 passaggi riusciti, primo in squadra. Ulteriore conferma di quanto la sua presenza in campo sia fondamentale.

