McKennie incanta anche con gli Usa dopo la positiva ripartenza con la maglia della Juve. Il centrocampista è stato protagonista in Nazionale con un assist per il gol di Weah contro l’Uzbekistan da impazzire.

Wes had four defenders around him, and still turned it into a goal for Timo pic.twitter.com/Ab7GTRdOEZ

