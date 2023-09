Ronaldo campione di solidarietà: apre il suo hotel a Marrakech per aiutare i rifugiati per il terremoto in Marocco. Il gesto dell’ex Juve

Ronaldo si reso protagonista di un gesto di grande solidarietà per aiutare le vittime del terremoto in Marocco.

L’ex fuoriclasse della Juve ha infatti deciso di aprire le porte del suo hotel, il Pestana CR7 Hotel di Marrakech, per sostenere i rifugiati. Come? Trasformando i locali interni della struttura ricettiva in modo tale da poter ospitare il maggior numero di persone alle prese con le difficoltà del terremoto.

