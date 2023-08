Bonaventura ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la prima giornata di Serie A. Le parole

Le parole di Bonaventura a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la prima giornata di Serie A

«Vittoria di ieri? Abbiamo fatto una grande partita. Siamo cresciuti tanto in questi anni. Ho avuto due infortuni lunghi l’esperienza a Milano è stato bellissima, giocare a San Siro è incredibile. Nazionale? Sono stato sfortunato, c’erano giocatori fortissimi, non ho giocato tantissimo, faccio del mio meglio e non mollo»

The post Bonaventura a Dazn: «Gli anni a Milano bellissimi, San Siro incredibile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG