Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria sul campo del Bologna: le parole

A Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato così dopo Bologna-Milan:

APPROCCIO – Approccio che volevamo: avevamo diviso la partita in quattro tempi. Il primo è stato importante. Dobbiamo ancora lavorare tanto e il Bologna ha fatto una buona partita. Ma siamo stati ordinati e abbiamo la possibilità di capire dove crescere ancora

ADATTAMENTO DEI NUOVI – Procede bene. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare durante l’estate. Da oggi iniziamo ad avere la cartina tornasole. Questo ci aiuterà a lavorare in modo più preciso. I nuovi sono arrivati con grande entusiasmo e sono giocatori di talento, non da costruire: arrivano da squadre importanti con esperienze importanti. Avranno bisogno di adattarsi ma si stanno ponendo con lo spirito giusto. Questa squadra quando imparerà a sacrificarsi senza palla diventerà una squadra molto importante

VITTORIA – Si. Quello deve essere il nostro obiettivo. Il segreto deve essere il gioco di squadra, fare una corsa in più. Soprattutto quando hai talenti così importanti in squadra. Credo che potremmo essere una squadra che può creare tante occasioni nel corso della partita. L’obiettivo è avere compattezza senza palla per subire meno

EQUILIBRIO – Sì. Ma non credo che abbiamo subito ripartenze importanti, poi noi ci piace costruire in modo fluido e quando perdiamo palla i giocatori devono lavorare nella zona di campo in cui si trovano. Credo che oggi senza palla le uscite che abbiamo fatto, nel primo tempo, non sono state fatte sempre con i tempi giusti. Su questo dobbiamo lavorare meglio

