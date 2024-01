Bonaventura Juve, la Fiorentina non apre spiragli: l’affare sfuma. La Juve non insisterà per il centrocampista

La Fiorentina non apre alla cessione di Bonaventura alla Juve. Nella giornata di oggi, come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, non ci sono stati segnali di eventuali spiragli positivi per i bianconeri dopo le voci di mercato circolate ieri.

A questo punto, con ogni probabilità, la Juve non insisterà per il centrocampista della Fiorentina, anche per rispetto del giocatore stesso.

