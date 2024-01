Alcaraz Juve, il talento argentino del Southampton è il nuovo obiettivo: cifre e dettagli sul centrocampista

La Juve è sempre più vicina a Carlos Alcaraz (omonimo del tennista), centrocampista argentino che gioca al Southamtpon, club inglese lo acquistó per 14 milioni dal Racing. Blitz in Premier per la dirigenza bianconera che ha trovato l’accordo con il giocatore e sta definendo gli ultimi dettagli con il club inglese: operazione in prestito con diritto di riscatto per un cifra intorno ai 40 milioni. Domani Alcaraz potrebbe sostenere una prima parte di visite medica a Londra, secondo Fabrizio Romano, prima di sbarcare a Torino.

Alcaraz è un centrocampista moderno che capace di giocare mezzala e trequartista, classe 2002 molto tecnico.

The post Alcaraz Juve, il talento del Southampton è ad un passo: cifre e dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG