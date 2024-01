Mercato Juve, fino all’ultimo sarà caccia al centrocampista: il piano per rinforzare la squadra di Allegri

La Juve fino alla fine della sessione di mercato di gennaio proverà a prendere un centrocampista.

In base a quanto riportato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, il piano dei bianconeri è quello di andare a caccia di un giocatore giovane, tipo Alcaraz del Southampton, o un profilo da “usato sicuro” come Bonaventura e Pereyra. Questi ultimi due, però, avrebbero già detto di no.

