Zbigniew Boniek, ex attaccante bianconero, consiglia il colpo alla Juve in vista dell’estate: ecco cosa ha dichiarato

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Zbigniew Boniek ha parlato dell’attuale situazione di Piotr Zielinski, accostato anche al calciomercato Juve.

LE PAROLE – «Se Zielinski dovesse arrivare allo svincolo farebbe gola a tantissime squadre, non so perché si è arrivati a questa situazione e non ho mai approfondito perché non ho sentito Piotr. Poi il calciatore ha anche il diritto di andare allo svincolo. Non ho mai parlato con lui a tal proposito, però il calciatore è fortissimo ed ha ancora tanto ancora da dire».

The post Boniek consiglia il colpo: «Uno come lui può fare comodo anche alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG