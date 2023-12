Paolo Di Canio fa le carte alla lotta per lo Scudetto: l’ex attaccante non esclude che a vincere alla fine possano essere loro

Paolo Di Canio, ai microfoni di Radio 24, ha così parlato della lotta Scudetto nel nostro campionato.

LE PAROLE – «Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per lo scudetto, per le qualità che hanno e per la rosa a disposizione. L’Inter è quella che dovrebbe vincere il campionato, ma la Juventus gli darà filo da torcere anche se i nerazzurri dovessero allontanare i bianconeri di molti punti in classifica. C’è un intero girone di ritorno da giocare ancora, nella corsa al titolo potrebbe rientrare anche il Milan. I rossoneri sono da considerare un’opzione per il primo posto solamente se uscissero dalle coppe europee, perché la rosa non è all’altezza di gestire molti impegni».

The post Di Canio: «Scudetto? Alla fine magari lo vinceranno loro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG