Zibi Boniek, ex calciatore oggi vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Romanista dei giallorossi e dell’arrivo di Lukaku nella capitale. Le sue dichiarazioni:

«Lukaku è arrivato in prestito secco ed è difficile innamorarsi di un giocatore che farà 7/8 mesi, però in 20 minuti ha fatto vedere la sua classe e mi ha impressionato il fatto che fisicamente stesse meglio di altri. Roma Non penso sia più forte di Inter e Milan, ma le partite si devono giocare».

L’articolo Boniek: «Lukaku? Difficile innamorarsi di uno che sta a Roma 7 mesi…» proviene da Inter News 24.

