Boniek sul Milan: «Mi piace come gioco e spirito del gruppo». Le parole dell’ex calciatore e direttore sportivo

Zbigniew Boniek ha parlato ai microfoni di RadioRai del Milan e di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore e attuale direttore sportivo

«Il Milan mi piace come gioco e spirito del gruppo: conosco Pioli da quando giocava con noi nella Juventus, mi sembra stiano facendo un passo avanti. Nella passata stagione hanno vinto lo scudetto, adesso mi sembrano più forti e organizzati, giocano meglio. Nel campionato italiano le differenze fra le prime cinque squadre, dal punto di vista societario, gestionale ed ecoomico, è talmente grande che dubito s’inserisca altri. Per me in cinque lotteranno per quattro posti in Champions: le due milanesi, la Roma, la Juventus e il Napoli»

