L’allenatore del Lecce Marco Baroni ammonisce la sua squadra sui pericoli della gara col Torino.

Marco Baroni in conferenza stampa ha cercato di far focalizzare i suoi solo sul Torino cancellando il ricordo della bella prestazione mostrata a Napoli. “Arriviamo a questa gara con la convinzione di un risultato positivo che ci dobbiamo però mettere dietro le spalle e non abbiamo il tempo di pensare al passato. Giocheremo contro una delle formazioni più fisiche e aggressive del campionato ragion per cui questo è un test particolarmente impegnativo perché sono partite dove dobbiamo dimostrare di essere al loro pari per attenzione e aggressività”.

IM_Ivan_Juric

“Loro hanno già un lavoro alle spalle con Juric, noi abbiamo appena intrapreso un percorso di progetto e identità. Ma col Torino non possiamo sbagliare nulla. Non penso a dei titolari nella mia rosa, in questo momento, soprattutto con un calendario coì vicino, devo necessariamente essere attento alle risorse fisiche e mentali di tutti i miei atleti, abbiamo ragazzi che devono crescere tanto. In questo Lecce non ci sono titolari o riserve, voglio giocatori pronti, sia dall’inizio che chi entra a gara in corso: non ho bisogno di uomini, ma di giocatori che vanno forte e lo fanno per il maggior tempo possibile”.

