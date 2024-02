Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha così analizzato in esclusiva il momento che sta vivendo la squadra di Allegri

Massimo Bonini, in esclusiva per Juventusnews24, ha così parlato dell’attuale momento che sta vivendo la formazione di Allegri. Ecco le parole.

Che pensiero si è fatto sui risultati di questo recente periodo?



«Difficile dare un giudizio. Forse c’è stato un po’ di appagamento visto che la società puntava sul quarto posto e avere così tanto vantaggio può aver fatto rilassare qualcuno, anche incosciamente. Da inizio campionato si dice sempre di arrivare tra le prime quattro. Ma la Juve non può pensare che sia quello l’obiettivo, ai miei tempi se arrivavi secondo era un brutto campionato, mentre ora il quarto posto è il traguardo massimo. Avevano l’opportunità a Milano di tornare a riaprire il discorso per il campionato, invece l’atteggiamento che c’è stato è stato di appagamento».

Già chiusi i discorsi Scudetto?

«Mi sembra le rivali siano tutte fuori. L’Inter, indipendentemente, non perde un colpo, ha grande entusiasmo e queste sono cose importanti. Le inseguitrici perdono invece sempre colpi con squadre magari di seconda fascia, squadre con cui ti cuci un pezzo di Scudetto addosso. Non puoi permetterti di non fare punti in certe partite».

Cosa manca alla Juve per arrivare al livello dell’Inter?

«In questo momento manca il gioco, perchè tu non vedi mai una Juventus che gioca meglio degli altri. Si, gioca sempre bene in fase difensiva, ma non dà tante emozioni ad un tifoso. Non sei contento nel veder giocare questa Juve così, quando vinci in questo modo qua ma non raggiungi l’obiettivo della vittoria finale è un brutto campionato per i tifosi. Alla fine la Juve era lì lì per giocarsela, ma se hai un buon gioco vinci anche con maggiore scioltezza. I giocatori ci sono, sono anche giovani e molto interessanti. Il giovane però deve anche poter sbagliare».

