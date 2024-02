I nerazzurri fanno i conti con la stanchezza derivante dalla gara di martedì scorso e con l’infortunio di uno dei 4 attaccanti titolari.

L’Inter è tornata stamane ad allenarsi dopo che Inzaghi aveva concesso un giorno di riposo; il calendario però non concede pause e pochi giorni dopo la trasferta di Lecce c’è il recupero con l’Atalanta, gara che servirà a togliere l’asterisco dalla classifica.

Cambi

Quello del Via del Mare dovrebbe essere il match in cui Inzaghi effettuerà più turnover: Tuttosport sostiene che domenica alle 18 non dovrebbero partire dal primo minuto Bastoni, Calhanoglu, Darmian e Barella. I primi due sembrerebbero quelli usciti più stanchi dalla gara contro l’Atletico Madrid vinta 1-0. Possibile quindi l’utilizzo di Carlos Augusto come braccetto visto che Acerbi è ancora ai box; l’ex Lazio tra l’altro viene segnalato in continuo miglioramento e potrebbe nell’ipotesi più ottimistica essere convocato già per la partita con la Dea del 28 febbraio. Tornando alla prossima sfida di campionato, si pensa quindi che Buchanan possa veder crescere il suo minutaggio visto che c’è bisogno di far rifiatare anche Dimarco.

Tajon Buchanan

Certezze ed attacco corto

Dovrebbero giocare dal primo minuto Pavard, De Vrij, Mkhitaryan e Lautaro Martinez; il reparto offensivo dopo l’infortunio di Marcus Thuram (salterà almeno 3 partite) si ritrova di nuovo monco. Il sostituto designato del figlio d’arte molto probabilmente sarà Arnautovic ma sicuramente è destinato ad aumentare il minutaggio anche di Alexis Sanchez per non far spremere troppo il capitano.

