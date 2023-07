Boninsegna: «Lukaku non ha sentito fiducia, ma l’Inter può perdonarlo». Le parole dell’ex attaccante della Juve

Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione di Lukaku.

BONINSEGNA SU LUKAKU– «Io sarei pronto a perdonarlo, se davvero l’Inter lo considerasse la scelta giusta per il futuro. In campo ha sempre fatto bene. E se adesso si è mosso così fuori dal terreno di gioco, è perché non ha avvertito intorno a sé la fiducia necessaria: come può non giocare da titolare a Istanbul? Si può ripartire. E i tifosi poi dovrebbero giudicare solo le sue prestazioni».

