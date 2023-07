Calciomercato Juve: colpaccio Empoli! Preso l’attaccante seguito anche dai bianconeri, ecco i dettagli sull’operazione

Come riportato da La Nazione, l’Empoli sta definendo in queste ore l’arrivo di Stiven Shpendi, attaccante classe 2003 che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Cesena in Serie C. Su di lui c’erano anche le attenzioni del calciomercato Juve.

Trattativa in chiusura, con il direttore sportivo Accardi che si è reso protagonista di un vero e proprio blitz per mettere le mani sul promettente attaccante.

