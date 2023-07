Juventus Women, torna l’intrigo Bonfantini: lei apre al Parma, Madama vorrebbe un test ‘vero’ nell’ottica di un eventuale ritorno

A distanza di sei mesi torna l’intrigo Agnese Bonfantini. Era tutto fatto con la Sampdoria, che però è collassata e lascerà il posto in Serie A femminile, verosimilmente, al Parma. Proprio il club ducale si è fatto vivo con la giocatrice: il progetto è molto simile a quello della Samp che entusiasmava Agnese. Entusiasma meno la Juve che non mette veti ma per lei vorrebbe uno step di crescita in più, un test più probante nell’ottica di un eventuale ritorno. Ecco perché Braghin tiene le porte aperte a Sassuolo e… Inter.

La proposta del club nerazzurro affascina anche Bonfantini: per la verbanese sono ore di riflessione dopo il boccone amaro Samp. Sarebbe un ritorno. Guarino ci ha pensato per sostituire Marinelli, destinata al Milan. Ci pensa da un bel po’ di più Piovani che chiede Bonfa ormai da tempo: nel progetto tecnico del Sassuolo potrebbe convivere con Beccari. Per la Juve sarebbero le prove generali di un ipotetico tridente del futuro. Perché sì, la Juventus Women crede ancora che il futuro di Bonfantini sarà bianconero.

The post Juventus Women, torna l’intrigo Bonfantini: lei apre al Parma, Madama vorrebbe un test ‘vero’ appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG