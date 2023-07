Hasa miglior giocatore dell’Europeo U19 vinto dall’Italia: la Uefa premia il talento della Juve. Il comunicato

Hasa della Juve Primavera è stato eletto miglior giocatore dell’Europeo U19 vinto dall’Italia battendo in finale il Portogallo per 0-1 grazie al gol di Kayode propiziato proprio da un suo assist. A renderlo noto è stata la Uefa con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Il centrocampista azzurro Luis Hasa è stato votato Giocatore del Torneo di EURO Under 19 2023. Il giocatore della Juventus è stato uno dei massimi protagonisti del trionfo dell’Italia, che ha vinto la competizione battendo il Portogallo per 1-0 in finale a Malta.

Hasa è entrato dalla panchina nella prima partita dell’Italia, vinta 4-0 contro Malta, ma è partito titolare e ha servito un assist nella sconfitta per 5-1 contro il Portogallo di tre giorni dopo. Il 19enne centrocampista ha segnato un decisivo gol del pareggio nell’ultima partita del Gruppo A contro la Polonia, che ha portato l’Italia al secondo posto, e ha poi giocato la sua migliore partita del torneo servendo due assist nel 3-2 contro la Spagna in semifinale.

In finale, Hasa ha propiziato un altro gol con un preciso cross di sinistro per l’incornata vincente di Michael Kayode.

