Vlahovic Juve, dalla Francia: niente Psg, va verso il Bayern Monaco. L’intreccio di mercato con Hojlund dell’Atalanta

Vlahovic finisce fuori dai radar del Psg e torna nel mirino del Bayern Monaco. A riferirlo dalla Francia è L’Equipe.

I parigini, infatti, avrebbero scelto Hojlund dell‘Atalanta come nuovo obiettivo e hanno già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore. Vlahovic, a questo punto, sarebbe più vicino al Bayern Monaco che al Psg. Il bomber serbo, come noto, potrebbe lasciare la Juve solo per un’offerta irrinunciabile.

