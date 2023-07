Allegri ripartirà dal 3-5-2 nella prossima stagione: il piano dell’allenatore per i difensori e Chiesa seconda punta

Allegri ripartirà dal 3-5-2 nella prossima stagione. Come spiegato da Marco Nosotti a Sky Sport, infatti, è questo il modulo più adatto alla Juve in base ai difensori che ha a disposizione. L’allenatore prevede un’aggressione alta a ridosso della costruzione avversaria per essere in grado di far male appena recuperata palla.

In attacco Chiesa agirà da seconda punta, libero di buttarsi dentro, creare spazi e segnare. Sperando che i malanni di Vlahovic siano finiti…

