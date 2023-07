Morata Inter: «E’ il favorito di Inzaghi dopo Lukaku». Rivelazione sull’attaccante spagnolo ex Juve

E’ Morata l’obiettivo di mercato numero uno dell’Inter dopo il caos generato da Lukaku. A rivelarlo è stato il giornalista Massimiliano Nebuloni a Sky Sport 24, secondo cui l’ex attaccante della Juve sarebbe il favorito per Inzaghi per sostituire il belga perché conosce bene il campionato.

Se non andrà in porto la pista per lo spagnolo dell’Atletico Madrid, l’Inter proverà a a prendere altri attaccanti.

