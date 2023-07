Gravina: «Montemurro in Nazionale per il dopo Bertolini? Dico questo». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato così a L Football in vista del Mondiale femminile che vedrà protagonista la Nazionale italiana.

Sarà l’ultima manifestazione che vedrà Milena Bertolini in panchina. Per la sua successione si fanno i nomi di Panico e Montemurro. Quando si prenderà una decisione?

Le sue parole: «È il Mondiale di Milena Bertolini, quando si gioca una competizione così prestigiosa si parla del presente, non del futuro. Abbiamo fatto tutto ciò che ci ha chiesto per mettere lei e le ragazze nelle migliori condizioni per fare bene».

