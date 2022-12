Sono queste le parole di Roberto Boninsegna, l’ex calciatore parla dell’Inter ma soprattutto della Serie A che riparte.

Anche l’ex giocatore Roberto Boninsegna vuole parlare alla Gazzetta dello Sport della ripartenza della Serie A in un finale tutto da vivere, cita così anche l’Inter: “È ancora aperto, c’è tanto da giocare. Quando c’è una sola in testa le inseguitrici a turno possono frenarla e aiutarsi… Ma il Napoli oggi è nella posizione giusta, ha fatto un’ottima prima parte di campionato ma questa nuova sosta potrebbe anche creare dei problemi. Una pausa insolita, e si riparte con lo scontro diretto. Pensando all’Inter, sarebbe una boccata d’ossigeno per squadra e ambiente.“

Conclude così: “se vince lo scontro diretto può credere nello scudetto. Inter, Milan e Juve possono recuperare: il ritorno di Lukaku è un fattore chiave per l’Inter, il Milan è collaudato mentre per la Juve bisognerà vedere se le questioni esterne emerse in queste settimane influiranno anche sulla testa della squadra”.

