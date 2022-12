Il giornalista Sebino Nela, parla alla Gazzetta dello Sport della Serie A, citando anche l’Inter, vediamo la situazione.

Sebino Nela, famoso giornalista analizza alla Gazzetta dello Sport come sarà la ripartenza della Serie A, così citando anche la squadra dell’Inter, ecco come stanno le cose: “Il campionato è senz’altro aperto. Non ci sono precedenti per una sosta per il Mondiale durante la stagione e non sappiamo, perciò, che effetti possa avere nella testa e nelle gambe delle singole squadre. Il Napoli è favorito, ma in diverse possono tentare la rincorsa.“

Conclude così: “La Juve riavendo a regime Di Maria, Chiesa e Pogba, potrebbe continuare a crescere. L’Inter ritrova Lukaku e non può che migliorare, però il limite dei nerazzurri è che per vincere devono sempre giocare bene. Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il Milan. Loro hanno imparato a vincere anche partite “sporche”. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per decidere le gare“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG