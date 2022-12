Sono queste le parole dell’ex nerazzurro Gaby Mudingayi, ecco cosa dice sulla sua ex squadra l’Inter a Sportitalia.

Ecco le parole di Gaby Mudingayi a SportItalia, il centrocampista ex nerazzurro parla così dell’Inter: “Skriniar? Io credo che la società voglia rinnovare il contratto del difensore sloveno; sicuramente l’Inter non si può permettere di perderlo a zero, quindi le prossime settimane saranno decisive ma credo che l’intenzione delle due parti sia quella di rinnovare. Skriniar farebbe comodo a tante squadre, certo, ma per l’Inter è una pedina fondamentale“.

Conclude così l’ex mediano parlando di un altro giocatore nerazzurro, il belga Lukaku che ha concluso il Mondiale di Qatar 2022 con zero reti: “Al Mondiale non ha fatto bene ma ricordiamo che era reduce da mesi complicati a causa di diversi infortuni: conosciamo le sue caratteristiche, tornerà al suo livello“.

