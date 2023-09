Paolo Bonolis, conduttore e noto tifoso interista, ha così risposto alle domande sul caso Pogba: cosa ha detto

Intervistato da L’Interista, Paolo Bonolis ha così parlato del caso Pogba scoppiato in casa Juve.

LE PAROLE – «Innanzitutto devono vedere le controanalisi. Poi il fatto che sia successo a Pogba mi fa dire che non è che gli cambi troppo visto che non ha mai giocato molto dal suo ritorno in bianconero».

